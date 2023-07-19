Mezuniyet töreninde LGBT bayrağı açan öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nün 17 Temmuz’da gerçekleşen mezuniyet töreninde bir kadın öğrenci LGBT bayrağı açmıştı. Uşak Üniversitesi bugün konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, öğrencinin LGBT bayrağı açması "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, “Uşak Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nün 17.07.2023 tarihindeki mezuniyet töreni sırsında mezun öğrencilerden biri kıyafetinde gizlediği LGBT paçavrasını hiçbir yetkilinin izni ve bilgisi olmaksızın tören esnasında provokasyon amacıyla ani bir hamle ile açmıştır. Üniversitemiz yönetim birimlerinin bu şahsi eylemi tasvip etmesi ve desteklemesi imkansızdır. Söz konusu şahsi davranışla ilgili resmi işlemler başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Üniversitenin açıklamasına sosyal medyadan tepki yağdı.