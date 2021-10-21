'Meymenet yok suratta pü allah belanı versin' dedi, Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldı

Canlı yayın platformu Twitch'ten yayın yapan Bahadır Telci, ilginç bir mesaj gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ifadeye çağrıldığını duyurdu.

"Ya çıktı yine tipine bak hele meymenet yok suratta ya pü allah belanı versin" şeklinde bir tweet atan Telci, bu tweet gerekçe gösterilerek ifadeye çağrıldığını söyledi.

"Az önce polis tarafından arandım cumhurbaşkanına hakaretten ifadeye çağırıyorlar, aynen kanka gençleri çok düşünüyorsunuz herkes özgür z kuşağı falan" diyen Telci "İşin komik tarafı ben cumhurbaşkanına hakaret etmedim. Aşağıdaki tweetten dolayı çağırıyorlarmış. Bir tweette hakaret yok iki cumhurbaşkanı ne alaka abi?" ifadesini kullandı.