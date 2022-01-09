Mevsimlik ÇAYKUR işçileri Rize'de eylem yaptı

Mevsimlik ÇAYKUR işçileri ve çay üreticileri, seslerini duyurabilmek için bugün Rize’de kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Mevsimlik işçiler adına konuşan Sevim Lokumcu, “İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz; kadro istiyoruz” dedi.

ANKA'dan Doğancan İlek'in haberine göre mevsimlik ÇAYKUR işçileri ve çay üreticileri, seslerini duyurabilmek için bugün Rize’de kitlesel bir basın açıklaması yaptı.

Rize "15 Temmuz ve Demokrasi Meydanı"nda bir araya gelen işçi ve üreticilerin kitlesel basın açıklamasına DİSK Gıda-İş Sendikası da destek verdi.

ÇAYKUR'da mevsimlik işçi olarak çalışan Sevim Lokumcu, ÇAYKUR işçileri adına yaptığı açıklamada, kurumda çalışan mevsimlik işçilerinin alın terinin verilmediğini söyledi.

Mevsimlik işçi kadro talep ediyor

Lokumcu, "Bizler, adı üzerinde ÇAYKUR'un mevsimlik işçileriyiz. Çalışma hayatımız sezonluk ama yaşamın ağır şartlarını omuzlarımızda yıllardır taşıyoruz. Mevsimi geldiğinde ÇAYKUR işçileri olarak üretime hazır olduk. Yoğun mesailer içerisinde ülke tarımına ve ekonomisine katma değerler sunduk. Yılda en fazla beş buçuk ay çalıştırıldık, geri kalan süre boyunca işsiz kaldık, ücret alamadık. Ekonomik krizin vurduğu bu günlerde de yoksullukla mücadele etmekteyiz. Aldığımız ücretler açlık sınırının altında kalarak, hak ettiğimiz refahı yaşayamıyoruz. Bu meydanlarda, ÇAYKUR mevsimlik işçisine kadro talebimizi tekrar talep ediyorum" diye konuştu.

'ÇAYKUR işçisine mezarda emeklilik reva görülüyor'

Lokumcu, kadro taleplerini yineleyerek şunları söyledi:

"ÇAYKUR'un yetkili sendikasının almış olduğu aidatların işçiden emekçiden yana kullanmalarını talep ediyoruz. Yıllar içerisinde hak ettiğimiz vasıfları elimizden alan sözleşmeyi vicdanımız kabul etmiyor. ÇAYKUR işçisine mezarda emeklilik reva görülüyor. Emekliliği hak edeceğimiz prim gün sayısına ömrümüz yetmiyor. Dışarıdan prim yatırmaya da ekonomik gücümüz yok. Bizler çalıştığımız yıllar içerisinde İşsizlik Sigortası Fonu adı altında ödeme yaptık, işsiz kaldığımız dönemler içerisinde İşsizlik Fonu’ndan yararlanmak istiyoruz. Aldığımız ücret ve ikramiyelerden yüksek vergiler keserek hane halkımızı yoksullaştırmayın. Vergi de adalet istiyoruz. İnsanca yaşamak, insanca çalışmak, insanca ücret istiyoruz, kadro istiyoruz. Bizler haklarımızı alana kadar mücadele eden ÇAYKUR işçileriyiz."

Öz Gıda-İş'e tepki

DİSK Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan ise Hak-İş'e bağlı Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Rize Şube Başkanlığı’nın bugünkü eylemin "devlet karşıtı" olduğu yönünde açıklama yapmasına tepki gösterdi. Aslan, Öz Gıda-İş'in bugün düzenlenen mitingi kırmak için ellerinden geleni yaptığını belirterek, "Dün akşam Öz Gıda İş Sendikası’nın sendikamızı düşman gösteren tutumu karşısında sessiz kalamazdık. Dün ibretlik bir belgeyi sosyal medyada dolaştırarak buradaki insanların mücadelesinin, bu mitinge katılmalarının önünü kırmak için ellerinden geleni yaptılar. Ama ben şunu söylüyorum, Nafile, nafile, nafile. İşte bu meydan sizin o ibretlik belgenize cevaptır" dedi.

Aslan, "5-6 yıldır burada mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin, üreticilerinin sorunlarını gündeme getiriyoruz. Gündeme getirmeye de devam edeceğiz. Ta ki ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçiler analarının ak sütü gibi helal olan kadro hakkını alana kadar, 12 ay güvenceli bir şekilde kadrolarını alana kadar bu mücadelede onların yanında olacağız" diye konuştu.

Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dün Öz Gıda İş Sendikası, 'Bu ülkede vatansever biziz' diyor. Ben buradan ifade etmek istiyorum; siz vatanseverseniz o zaman buradaki ÇAYKUR işçisinin kadro talebine sahip çıkacaksınız. Çay üreticisinin sorunlarına sahip çıkacaksınız. Vatanseverlik öyle laf ile olmaz. Sizin aldığınız 60-70 bin lira maaşlarla vatanseverlik olmaz. Diyorlar ki DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası’nı dış güçler finanse ediyormuş, bize para veriyorlar da bizler de burada fitne fücur örgütlüyormuşuz. Utanın, sıkılın; sizde hiç Allah korkusu yok mu, sizde hiç vicdan yok mu? Biz burada yasalara dayanan, Anayasa’ya dayanan, sendikal yasalara dayanan bir kuruluşuz. Böyle ucuz propagandalara pabuç bırakmayacağız, bu böyle biline."

'Açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz'

ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin açlık sınırı altında çalıştığını belirten Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, şunları söyledi:

"Üretici arkadaşlarımız diyor ki 'Çaylarımızı yok fiyatına tüccara veriyoruz’. Biz buna da itiraz ediyoruz. Diyoruz ki taban fiyatı belirlerken üreticilere sorarak belirleyeceksiniz. Mevsimlik işçilere kadro hakkını vereceksiniz. Bunun başka kurtuluş yolu yok. Bu ülkede hepimiz refah içerisinde, bolluk içerisinde yaşamak istiyoruz. Açlık sınırının altında yaşamak istemiyoruz. Bu ülke de Türk-İş'in de DİSK’in de Hak-İş'in de belirlemiş olduğu açlık sınırı yoksulluk sınırı 13 bin lira. Ben soruyorum; mevsimlik ÇAYKUR işçilerinin yıllık ortalama ücreti ne kadardır? 3 bin 500 lirayı geçmez. ÇAYKUR'daki mevsimlik çalışan işçiler açlık sınırının altında yaşamaya itiliyor, buna itiraz ediyoruz."