MetroPoll Araştırma: 'Kılıçdaroğlu'na oy vermem' diyenler 5 puan önde

MetroPoll Araştırma'nın yöneticisi Özer Sencar, 14 Mayıs'taki seçime 42 gün kala bugün sosyal medya hesabından iki anket sonucu paylaştı.

Buna göre Kılıçdaroğlu'nun oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 49,5. 'Kesinlikle oy veririm' veya 'Oy veririm' diyenlerin toplamı ise yüzde 44,7'de kaldı.

Sencar, bu oranlara "Mart ayı araştırmasına göre cumhurbaşkanı seçiminde Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 5 puan fazla. Bu reel durum" yorumunu yaptı.

Bir diğer sonuca göre ise Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 49,7 oldu. Kazanacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 42,9.

Sencar'ın bu ankete ise yorumu şöyle: "Cumhurbaşakanı seçiminde Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünenler kazanacağını düşünenlerden 7 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı. Aralık 2022’ de bu fark 29 puanmış. 3 ayda aradaki fark çok büyük oranda kapanmış."

Anketin hangi tarihlerde düzenlendiği, kaç kentte kaç kişiyle görüşüldüğü ve hangi yöntemle hazırlandığı açıklanmadı.