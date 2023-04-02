MetroPoll Araştırma: Erdoğan'a oy vermem diyenler 8 puan daha fazla

MetroPoll Araştırma'ya göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 8 puan fazla iken Erdoğan'ın seçimi kazanacağını düşünen seçmen sayısı 2,5 puan daha fazla.

MetroPoll Araştırma'nın yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından iki anket verisini şöyle paylaştı:

'Erdoğana oy vermeyeceğim diyenler 8 puan fazla'

"Mart ayı araştırmasına göre CB seçiminde Erdoğan’a oy vermeyeceğini söyleyenler vereceğini söyleyenlerden yaklaşık 8 puan fazla. Bu reel durum.

CB seçiminde Erdoğan’ın kazanacağını düşünenler kazanamayacağını düşünenlerden 2.3 puan fazla. Bu da seçmenin seçime yönelik algısı."

Sencar'ın paylaştığı anket verilerine göre seçmenlerin "Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme durumunuzu belirtir misiniz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı şöyle oldu:

Kesinlikle oy vermem: 35,8

Oy vermem: 15,8

Kesinlikle oy veririm: 28,4

Oy veririm: 15,1

Fikri yok/Cevap yok: 4,9

Buna göre Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyen katılımcıların oranı yüzde 51,6 olurken oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,5 düzeyinde gerçekleşti. Buna rağmen seçmenlerin yüzde 47,6'si seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını düşündüğünü söylerken, Erdoğan'ın kaybedeceğini söyleyenlerin oranı 45,3 oldu.

Özer Sencar, anket bilgilerini paylaşırken anketlerde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli olan anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği bilgilerini paylaşmadı.