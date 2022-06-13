MetroPoll anketi: NATO'ya güvenmeyenlerin oranı yüzde 65,3

MetroPoll Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Nisan 2022" anketinde katılımcılara sorduğu "NATO güvenilir mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 26,4'ü "evet" yanıtını verirken katılımcıların yüzde 65,3'ü ise "hayır" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 8,3'ü "Fikrim yok" dedi.

"Bu pazar bir Milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna Deva Partisi, CHP ve İYİP cevabını veren katılımcıların "NATO güvenilir mi?" sorusuna verdiği "Evet" cevabının oranı dikkat çekti. Ankete göre, NATO'nun güvenilir olduğunu düşünen Deva Partisi seçmeni yüzde 38,1, CHP seçmeni yüzde 30,1, İYİP seçmeni ise 29,5 oranında.