NATO'dan Türkiye açıklaması

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto'nun ev sahipliğindeki Kultaranta Talks'a katılmak için Finlandiya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Stoıltenberg "Başka hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadığını ve bu nedenle endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtmemiz önemli" dedi.

29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek zirvenin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularını kabul etmek için son tarih olmadığını, ancak meselelerin mümkün olduğu kadar çabuk çözülmesini istediklerini belirten Stoltenberg, "Önemli olan Türkiye'nin meşru endişelerinin giderilmesi ve bu sırada Finlandiya ve İsveç'in üyelik sürecinin işlemeye devam etmesi" dedi.