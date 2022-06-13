NATO Genel Sekreteri: İsveç Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar attı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün İsveç'i ziyaret etti. Stockholm'de İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya gelen Stoltenberg yaptığı açıklamada, "İsveç'in terörle mücadele mevzuatını şimdiden değiştirmeye başlamasını ve İsveç'in silah ihracatına ilişkin yasal çerçevenin müttefiklere yeni taahhütlerle NATO üyesi olarak gelecekteki statüsünü yansıtmasını sağlamasını memnuniyetle karşılıyorum. Bunlar, Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri ele almak için iki önemli adım." dedi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in "terör yasaları"nı değiştirdiğini ve daha da sıkılaştırma sürecinde olduğunu söyledi. Andersson yaptığı açıklamada, "Temmuz ayının ilk gününden itibaren terörle mücadele konusunda daha da güçlü mevzuatımız olacak. Dolayısıyla burada İsveç'in terörü ne kadar güçlü gördüğü ve terörle mücadeleye katkıda bulunmaya istekli olduğumuz konusunda hiçbir soru işareti yok" dedi.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç’in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi’nde yaptıkları görüşmenin ardından Harpsundssjön Gölü’nde baş başa kayık gezisine çıktılar.