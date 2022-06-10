Rus Çarı 1. Petro’yu anan Putin’den ‘İsveç’ mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Türkiye’de “Deli Petro” adıyla da bilinen Rus Çarı 1. Petro’nun doğumunun 350. yılı için St. Petersburg’da düzenlenen etkinlikte konuştu.

Putin 1. Petro döneminde 21 yıl süren Büyük Kuzey Savaşı’nı hatırlattığı konuşmasında bir zamanlar İsveç’in elindeki topraklarda St Petersburg’un kurulması hakkında konuşurken “İsveç’le savaştaydı, onlardan herhangi bir şey almadı, (Rusya’nın olanı) geri aldı” dedi.

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırısının 106. gününde yaptığı konuşmada Putin, iki savaş arasında paralellik kurarak “Açıkçası (toprakları) geri alma ve (ülkeyi) güçlendirme görevi bize de düştü” dedi. Putin “Varlığımızın temelini oluşturan bu değerleri izlersek karşılaştığımız görevleri yerine getirmekte başarılı oluruz” ifadesini kullandı.