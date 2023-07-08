Metrobüste yangın çıktı

İstanbul'da Avcılar-Zincirlikuyu hattında çalışan metrobüste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Okmeydanı mevkiinde seyir halindeki metrobüsün motorunda başlayan yangında alevler arka koltuklar altından yükseldi.
Aracın içinde yangın çıktığını gören yolcular şoförü uyardı. Büyük korku yaşayan yolcular şoförün metrobüsü durdurmasıyla kendini dışarı attı.
DHA'da yer alan habere göre çıkan yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Müdahalenin ardından metrobüsün çekildiği öğrenildi.
Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.