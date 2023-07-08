İBB’den gece metro seferleri için uyarı

İBB’ye bağlı Metro A.Ş., Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hatta yapılacak yenileme nedeniyle seferlerin bu gece 00.00’da sona ereceğini açıkladı.

Haber Merkezi

İstanbul’da cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde yürürlükte olan gece metrosu konusunda önemli bir uyarı geldi.

İBB’ye bağlı Metro A.Ş.’nin açıklamasında M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi metro hattında bakım çalışması yapılacağı ve gece metrosu uygulamasının İETT otobüsleriyle devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü Metro Hattımızda yapılacak hat bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz bu gece 00.00’da sona erecek, Gece Metrosu uygulamamız İETT otobüsleri ile devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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