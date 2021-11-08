Metro inşaatı yargı kararına rağmen devam ediyor: 'Firmaya fazla ödeme yapıldı'

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve beraberindeki heyet Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci kez ihale edilen ve ikinci kez Söğüt-Taşyapı ortaklığına verilen Bursaray Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi metro hattı inşaatının şantiyesinde inceleme yaptı.

"Bir süredir Bursa ve Türkiye gündeminde olan Bursa Emek-Şehir Hastanesi metro inşaatı ile ilgili yaşanan hukuksuzluk halâ devam ediyor" diyen Karaca, bölgedeki ilk sıkıntının projenin Bursa Şehir Hastanesi’nin, şehrin 20 kilometre dışına yapılması olduğunu söyledi.

Maliyeti 600 milyon lira

Hattın maliyetinin 600 milyon TL olarak açıklandığını anımsatan Karaca, "Bütün kent dinamikleri destek vermişti. Bir noktadan sonra yapılan ihale 1 milyar 657 milyona çıkınca doğal olarak tüm kesimlerin tepkisini çekti. ‘Ne oldu da arttı’ derken idari yargı burada bu ihaleyi iptal etti. Hepimiz, burada adaletin sağlanacağını düşünerek sevinmiştik. Fakat bir ay sonra yapılan ikinci ihalede aynı firmaya bu kez 350 milyon daha fark verilerek 1 milyar 950 milyona ihale edildi. İdari yargı ikinci kez ihaleyi durdurdu. Burada iki sorun yaşıyoruz. Bir tanesi hukuksuzluk, bir tanesi de kaygı. Bu ihalenin iptaline sevinecek miyiz, üzülecek miyiz? Bu kez aynı firmaya 2,5-3 milyara mı verilecek? Yoksa gerçekten açık bir ihale yapılarak buradaki kamu zararı giderilecek mi" diye sordu.

'Burada tam anlamıyla hafriyat yapılıyor'

Karaca, yargı kararına rağmen firmanın iş planında değişiklik yapmadan çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederken şunları söyledi:

"Burada bir hukuksuzluk var. Kamu İhale Kanunu’nu tek tek inceledik. Burada bir ay kadar önce Bursa ve ülke kamuoyuyla paylaştığımız bu görüntülerden sonra, AKP Bursa İl Başkanı yerel basını gezerek yapılan işin hukuktaki bir esneklikten kaynaklandığı, işlerin bitmesi için bir ay süre verildiğini kamuoyuyla paylaştı. İşlerin de bu süreye istinaden devam ettiğini söyledi. Şu anda da görülüyor. Bu bir aylık süre de bitti. Burada bir istismar söz konusu. Olağanüstü bir durum olduğunda, telafisi mümkün olmayan durumlar için konmuş hukuktaki bu esnekliğin istismar edildiğini görüyoruz. Burada tam anlamıyla hafriyat yapılıyor. Firmanın iş planında değişiklik söz konusu değil.”

'İdari yargının kararına rağmen çalışma devam ediyor'

Karaca, "Bu firmaya hak edişinden fazla ödeme yapıldığı bilgisine ulaştık. Bunun doğru olup olmadığını, yetkililerin çıkıp kamuoyuyla paylaşmasıyla öğreneceğiz" diyen Karaca şu aoruları yöneltti:

"Ulaştırma Bakanlığı, idari yargının bu kararı verdiği gün itibarıyla bu firmaya ne kadar ödeme yapmıştır? Bu firmanın hak edişi ne kadardır? Şu anda yapılan fazla ödemenin karşılığında iş yaptırılmaya mı çalışılıyor? Hukuk hiçe sayılıyor. İdari yargının kararına rağmen çalışma devam ediyor." (ANKA)