Elektrik şirketinden 210 milyon liralık vurgun: Halk fazla fatura ödedi

Samsun’da faaliyet gösteren Yeşilyurt elektrik üretim şirketi, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş’nin bazı yazılımlarını kırarak (hack’leyerek), üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi.

Firmanın bu şekilde 210 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, bizzat devlet kurumlarının vurgunu raporlaştırdığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, “Elektrik Piyasasını Düzenleme Kurulu (EPDK) yeni bir hesaplama yöntemi geliştirerek, devlete geri verilmesi gereken tutarı 3 kat azalttı” dedi.

Türkiye’de elektrik sisteminin beyni ve şu anda özelleştirme riski altında bulunan TEİAŞ, hangi santralın hangi güçle sisteme elektrik aktardığını tespit ediyor. Bu işlem anlık olarak, santralların gönderdiği elektrik miktarını SCADA adlı bir işletim sistemiyle yapılıyor.

Türkiye’deki genel sisteme elektrik üreten Samsun’daki bir elektrik firmasının, söz konusu SCADA sistemini yanılttığı ve bir açıktan faydalandığı TEİAŞ’ın raporlarıyla ortaya çıkarıldı.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre; kurum yazışmalarına göre, rutin kontroller sırasında bir mühendis durumu fark etti. Bunun üzerine EPDK’den alınan onayla soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda söz konusu firmanın son iki yıldır TEİAŞ üzerinden haksız kazanç sağladığı ortaya çıkarıldı. Firma üretmediği elektriği de üretmiş gibi göstermişti.

Yapılan hesaplamalarda firmaya faiziyle birlikte 320 milyon lira tutarında haksız ödeme yapıldığı saptandı. Usulsüzlüğün ortaya çıkarılmasının ardından, “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla savcılığa başvuruldu. Ancak hemen ardından EPDK, konuya ilişkin yeni bir hesaplama yöntemini gündeme getirdi.

Bu yöntemle devlete geri ödenmesi gereken para 80 milyon TL’ye indirildi. Bu yeni yöntemi kabul etmeyen bazı bürokratlar görevden alınırken, firmadan faiziyle birlikte 110 milyon TL tahsilat yapıldı.

Yeni hesaplama yöntemi ile TEİAŞ’a aktarılması gereken faiziyle birlikte 320 milyon TL’lik zararın 210 milyon TL’si firmada kaldı. Üretilmeyen elektriğin üretilmiş gibi gösterilerek 210 milyon TL’lik kamu zararı çoktan yurttaşın elektrik faturasına yansıtılmıştı.