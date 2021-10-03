Metro ihalesi Erdoğan'ın okul arkadaşına gitti

Altunizade-Çamlıca Camiii Metro Hattı Projesi’nin ihalesinin yandaşa verildiği açığa çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın metro projelerinden biri olan Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi’nin AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Hasan Gürsoy’a ait olan Güryapı Taahhüt Şirketi’ne yaptırılacağı öğrenildi.

4 kilometre ve 4 durak

Metro hattı ihalesinin sonucu Kamu İhale Bülteni’nde açıklanmadan ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce Güryapı Taahhüt Şirketi tarafından duyuruldu. Öte yandan ihaleyi aldığını açıklayan Güryapı Taahhüt Şirketi’nin daha önce bir metro projesi yapmadığı da biliniyor.

Şirketin internet sitesinden yer alan açıklamada, metro projesinin çalışmalarına başlandığı duyurularak şu ifadelere yer verildi:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilecek olan proje Altunizade-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Hattı, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro ve Metrobüs Hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı’na bağlayan yaklaşık 4 kilometre uzunlukta ve üzerinde dört adet istasyon bulunan bir raylı toplu taşıma sistemidir.”

Boş kalan Çamlıca Camii'ni doldurabilmek amacıyla İBB’den alınıp Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen Altunizade-Çamlıca Camii Metro Hattı Projesi’nin israf yol açacağı da tartışılmıştı. Bir hatta metro yapılabilmesi için saatte en az 32 bin yolcuya ihtiyaç olduğu halde Çamlıca hattındaki yolcu sayısının pik saatte bile 3 binde kaldığı, kamu kaynaklarının boşa harcanmaması için İBB'nin bu projeyi rafa kaldırdığı ifade edilmişti.

Çamlıca Cami'ne yolcu taşıyacak raylı sistem başlangıçta Altunizade-Ferah Tepesi-Çamlıca Camii şeklinde üç duraktan oluşacak şekilde planlandı. İBB, raylı sistemin bu haliyle 192 milyon avroya mal olacağını hesapladı. Ancak Ulaştırma Bakanlığı İBB'den 3 duraklı hatta Çamlıca Kulesi'nin de eklenerek revize edilmesini istedi. Böylece maliyet 250 milyon avroya yükseldi. Projede aç-kapa tekniğinin uygulanacak olması nedeniyle maliyetin yüksek olduğu belirtildi. İBB tarafından yapılan açıklamada, teknik çalışmalarda hattın kamu yararına değil zararına yol açacağı bilgisi verildi.

Restorasyon ihaleleri ve köşk inşaatları

Hasan Gürsoy’un şirketleri, Cumhurbaşkanlığı Huber Köşkü, Süleymaniye Cami, Galatasaray Üniversitesi, Arkeoloji Müzesi ve Topkapı Sarayı'nın restorasyon işlerini de yaptı. Ayrıca, Ahlat Köşkü ve Çamlıca Camii gibi milyonlarca liralık projelerin yapımını da üstlenen Gürsoy’un şirketleri, Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Okçular Vakfı tarafından kullanılan Okçular Tekkesi’nin restorasyonunu da yaptı.