Bütün yollar ‘Cengiz’e çıkıyor: 9 yılda 11 milyarlık ihale

AKP’ye yakın şirketler ihale üstüne ihale almaya devam ediyor. “Milletin a… koyacağız” diyen Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat, AKP iktidarında son yılların en büyük ihalelerini alan şirketlerden biri.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile bağlı genel müdürlüklerinin 11 yılda 9 milyar TL’lik ihalesini aldı. Cengiz İnşaat’ın KGM’den aldığı ihalelerin yalnızca birinde açık ihale yöntemi kullanıldı.

Cengiz İnşaat’ın Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı 13 ihalenin toplam bedeli, kayıtlara 7 milyar 174 milyon TL olarak geçti. Cengiz İnşaat KGM’den ilk ihalesini 2012 yılında, son ihalesini ise Eylül 2020’de, “Zigana Tüneli Kesiminin İkmal İnşaatı İşi” kapsamında aldı. Şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü’nden aldığı 13 ihalenin 6’sı pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilirken 6’sı da “Belli istekliler arasında” gerçekleştirildi. Toplam 13 ihaleden yalnızca birinde açık ihale yöntemi kullanıldı.

Büyük ihalelerin tamamında Cengiz İnşaat var

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 7,1 milyar TL’lik ihale alan şirketin, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü’nden de toplam 1,3 milyar TL maliyetli dört ihale aldığı öğrenildi.

Cengiz İnşaat’ın, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ile Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden aldığı toplam dört ihalenin sözleşme bedeli ise 489 milyon TL oldu.

Son olarak Rize İkizdere’deki taş ocağından dolayı halkın tepkisi ile karşılaşan Cengiz İnşaat’ın KGM’den aldığı yüksek maliyetli ihalelerden ilk üçü ise şöyle:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, “Yol Yapılacaktır” başlıklı ihalesi sözleşme bedeli: 1,3 milyar TL

Zigana Tüneli Kesiminin İkmal İnşaatı İşi sözleşme bedeli: 953 milyon TL

Kastamonu-Çankırı (Kırık Baraj Varyantı) Yolu sözleşme bedeli: 607 milyon TL