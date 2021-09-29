Metresi 7 lira olan boruya 2 bin lira verilmiş: 30 bin liralık işe 8 milyon 646 bin ödendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Sayıştay raporuna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) açık ihale yerine pazarlık yöntemiyle yaptığı bir ihalede, birim metre fiyatı 7 lira 94 kuruş olan muhafaza borusunu 2 bin 239 liraya aldığını açıkladı.

ANKA'nın haberine göre Akın, "Artık bu kadarına da pes. Borunun metre birim fiyatının 284 katı tutarına iş yapılmış. Pazarlık usulü şaibeli ihalelere kılıf oluyor" tepkisini gösterdi.

Akın konuyla ilgili olarak “3 bin 862 metre borunun maliyeti 30 bin 665 lira olması gerekirken 8 milyon 646 bin 91 lira ödeme yapıldı. Pazarlık usulü şaibeli ihaleleri kılıf oluyor” dedi.