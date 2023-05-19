Metiner'den Kürt seçmene: 'Erdoğan'a destek sunun yeni sürecin aralanmasına imkan sağlayın'

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Kürt seçmene çağrıda bulundu.

Erdoğan'a oy çağrısında bulunan Metiner, HDP seçmeninine yönelik " HDP’nin demokratik çözüm siyasetine katkıda bulunmak için Meclis’te olması gerektiğine inanabilirsin, bunu anlamak zor değil, ama Kılıçdaroğlu’nu desteklemen Kürtlük hassasiyetiyle bağdaşır bir tutum mudur? İkinci turda Erdoğan’a yüksek bir destek sununuz ki yeni bir sürecin aralanmasına imkan sağlayasınız" ifadelerini kullandı.

Metiner, "Seçim sonuçlarına dair analizler… Kürt kardeşlerimize çağrı…" başlıklı yazısında öne çıkanlar şöyle:

"Ey benim Kürt kardeşim!

Kendisine uzatılan elin kıymetini bilen, kendisi için yapılan iyiliklerin hatırını herkesten çok bilen, kendi kimliği ve kültürel hakları için hiç kimsenin cesaret edemediği adımları atarak kendisine sahip çıkanı asaletine ve onuruna yakışır biçimde sahiplenmeyi bilen Kürt kardeşim!

Halkından biri olarak sana sesleniyorum: Bizim etnik varlığımıza yönelik inkar, asimilasyon ve baskı politikalarının mimarı olan bir partinin genel başkanına oy vermek mi yakışır bize, yoksa inkarı, asimilasyonu ve baskıyı cesaretle tarihe uğurlayan Erdoğan’a oy vermek mi?

'Kılıçdaroğlu’nu desteklemen Kürtlük hassasiyetiyle bağdaşır bir tutum mu?'

HDP, ülke barajının indirilmesi sayesinde Meclis’e girdi. HDP’nin demokratik çözüm siyasetine katkıda bulunmak için Meclis’te olması gerektiğine inanabilirsin, bunu anlamak zor değil, ama Kılıçdaroğlu’nu desteklemen Kürtlük hassasiyetiyle bağdaşır bir tutum mudur? Lütfen vicdanına danışarak karar ver. HDP’nin temsili devam ediyor. Ama HDP üzerinden seni Kürt inkarcısı bir zihniyetin destekçisi kılmak isteyenlere artık yeter deme vaktin geldi diyorum. Göster özgür iradeni diyorum, bunu yapacağından hiç kuşkum yok.

'En devrimci adımları Erdoğan attı'

Kürtler için atılması gereken en devrimci adımları Erdoğan attı. Atılacak başkaca adımlar varsa onu da Erdoğan atar. Batman’daki konuşmasında bunu dedi zaten. İlk turda Erdoğan’a HDP’ye rağmen verdiğin desteği yükselt ki Türkiye Yüzyılı’nın belirleyici gücü olasın. Başkaca kazanımların da öncü aktörü olasın. Bu tarihsel fırsatı kaçırmayacağına yürekten inanıyorum.

Ey HDP’ye oy veren çözümden yana sağduyulu kardeşlerim! Partiniz Meclis’e girdi. Orada temsiliniz var. İkinci turda Erdoğan’a yüksek bir destek sununuz ki yeni bir sürecin aralanmasına imkan sağlayasınız. HDP yönetiminden bağımsız koyacağınız bu irade hem mevcut kazanımları pekiştirecek hem de yeni kazanımların önünü açacaktır.

Bu sağduyuyu göstereceğinize yürekten inanıyorum."