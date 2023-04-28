Yeni Akit yazarı Metiner: Gün, 15 Temmuz ruhuyla tekrar Reis'in arkasında hizalanma günüdür

Eski AKP milletvekili, Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak “Tek amaçları var, Erdoğan’ı devirmek; 15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta gerçekleştirmek” iddiasında bulundu.

Metiner'in "Reis kazanacak... Ötekisi olmayan bir Türkiye Yüzyılı'nın inşası..." başlıklı yazısında '15 Temmuz' vurgusu dikkat çekti.

"Gün, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyenlere karşı 15 Temmuz ruhuyla tekrar Reis’in arkasında hizalanma günüdür hiç kuşkusuz" ifadelerine yer verilen yazıda öne çıkanlar şöyle:

"PKK’dan FETÖ’ye cümle terör örgütleri ve işbirlikçileri… ABD ve cümle Avrupa başkentleri… Onların içimizdeki değişik kılıktaki cümle aparatları… Topu birden bir cephede hizalanmışlar. Tek amaçları var: Erdoğan’ı devirmek. 15 Temmuz’da başaramadıklarını 14 Mayıs’ta gerçekleştirmek. 300 milyar “temiz para”nın kaynağı onlardan geliyor. Zannediyorlar ki aziz milletimiz farkında değil bu tezgâhın. Sanıyorlar ki millet kimin ne olduğunun farkında değil. Milletimizin makul çoğunluğu her şeyin farkında. Sadece sandığı bekliyor. Sesi çok çıkanlara bakmayın siz. Her seçimde bağırıp çağırırlar.

Reis kim ne derse desin makul çoğunluğun gönlünde taht kurmuş. Partisi bu yüzden oy alıyor. Partisine kırgın ve küskün olanlar bile Reis’ten vazgeçmiyor. Hatta sandık başına gittiğinde Reis’in hatırına artık vermeyeceğim dediği partisine oy atıyor. Reis de bu gerçekliği görmeli gayrı. Partisi de milletin bu tepkisini anlayarak kendisini millete göre tanzim etmeli. Yoksa bu son şans olabilir parti için. Karşı mahallenin intikamcı çığlıkları, PKK ve FETÖ’cü çevrelerin pervasızca çıkışları, partiye küskün olanları tekrar Reis’ten dolayı kenetledi. Gün, 15 Temmuz’un rövanşını almak isteyenlere karşı 15 Temmuz ruhuyla tekrar Reis’in arkasında hizalanma günüdür hiç kuşkusuz."