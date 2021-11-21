Metiner 'reisinden' ricacı oldu: 'Dilipak hakkında açılan davalar geri çekilsin'

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, 'kendi aramızda helalleşme' ifadesini kullandı, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların geri çekilmesini istedi.

Haber Merkezi

Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davaların çekilmesini istedi.

Metiner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reis’imden ve partimden ricamdır: Lütfen Abdurrahman Dilipak hakkında açılan davalar acilen geri çekilsin! Dilipak her şeye rağmen bizim değerimizdir. Kendi aramızda helalleşmeyi sağlayacak ahlaka ve olgunluğa sahip olduğumuzu gösterme günüdür" ifadesini kullandı.

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