Kemal Okuyan: Siyaset topyekün laiklikten uzaklaştı

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan dün akşam Tele1 TV’de Evren Özalkuş'un sunduğu Gündem Özel programına Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ve CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Erdoğan Toprak'la birlikte konuk oldu.

Türkiye'de laikliğin tartışıldığı programda Okuyan, Özalkuş'un ülkenin şeriatla yönetilip yönetilmediğine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Siyaset alanının topyekün laiklikten uzaklaştığını vurgulayan Okuyan, şunları söyledi:

"Şeriatla yönetilip yönetilmediğimiz ayrı bir tartışma konusu ama laik bir ülkede yaşamadığımız kesin. Bana göre siyaset alanı topyekün laiklikten uzaklaştı. Laiklik aslında bir iklimdir, sadece yasalarla ilgili bir olgu değildir. Bu iklim bizim siyaset dilimiz, birbirimizle ilişkimiz, kamusal hayatın düzenlenmesi, ülkenin kültürel sanatsal, eğitim alanını, her şeyi ilgilendiriyor. Buraya baktığımız zaman bayağı gerilemiş durumdayız.

Erdoğan'ın "Nas" çıkışını hatırlatan Okuyan, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki siyasete baktığımız zaman, zaten dinsel referanslarla konuşmak o kadar yerleşik hale geldi ki... Bana göre helalleşme kavramı da siyasete girmemesi gereken bir kavramdır. Siyaset diline girdiği zaman burada bir problem var demektir. İlk kez bu tür şeyler girdiğinde ilk sert tepkiyi vermesi gereken soldur. Laiklik Türkiye'de solun genetiğinde olan şeylerdir. Sol, bu laiklik meselesinde özellikle AKP'nin ilk döneminde uyuşturuldu. Sol kendisinden beklenen refleksi vermek yerine laikliğe karşı atılan her adımın özgürleşme anlamına geldiğini zannetti. Bugün Türkiye'nin en yetkili kişisi artık diyor ki "Allahın kanunu"...