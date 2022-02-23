Metin Özkan'ın para çaldığı belirtilen görüntülerdeki çantanın sahibi konuştu

Gazeteci Metin Özkan'ın İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff restoranında Aralık 2021’de, Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldığı iddia edilen görüntüler gündem olmuştu.

Ufuk Enginler, olayla ilgili ve sonrasında neler yaşandığına dair ilk kez konuştu.

'Siyasi tarafından çekindim'

Yeniçağ’ın haberine göre; “Metin Özkan’ndan şikayetçi olmadım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olmasından dolayı çekindim” diyen Enginler sözlerini şöyle sürdürdü:

“Allah’a havale ettim. Benim kendisiyle bir tanışıklığım yok. Tesadüfen ortak arkadaşlarımızın olduğu bir masadaydı. CNN’de bir yayına gelmiş galiba. Çıkışta ortak arkadaşlarımız olduğu için aynı masaya oturduk. Ben onu tanımıyorum yani.”

'Çaldığı 700 doları geri gönderdi, almadım'

“Çantamdan 700 dolar çaldı, sonra geri vermek istedi. Birileri aracılığıyla parayı gönderdi ancak parayı almadım. Ben tamamen Allah’a havale ettim. Benden uzak Allah’a yakın olsun. Hiç ulaşmak istemedim kendisine, benim için büyük bir para değil zaten. O olaydan sonra kendisiyle hiç konuşmadım, görüşmedim.”

'Meti Özkan'ın yanındakileri tanımıyorum'

“Restoran sahibinin babasını tanıyorum, tesadüfen o akşam o da bizim masamızdaydı. O tanıyor Metin Özkan’ı. Görüntülerde de Metin Özkan’ın yanında bulunanları da tanımıyorum. O gece müzik çalan çocuklar vardı. Muhtemelen onlar. Doğrudan veya dolaylı herhangi bir tehdit almadım.”