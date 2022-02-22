Gazeteci Metin Özkan'ın kadının çantasından para çaldığı iddia edildi: 'Montaj' dedi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski danışmanı ve gazeteci Metin Özkan hakkında bir video yayınladı.

Paylaşılan görüntülerde, Özkan’ın bir kadının çantasından para çaldığı öne sürüldü.

Yeniçağ’da yer alan habere göre olay aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Masterchef Restaurant'ta gerçekleşti. Metin Özkan,10 kişilik bir grupla mekâna gelen Ufuk Enginler isimli kadının çantasından para aldı. Restorana ait güvenlik kamerası görüntülerinde Özkan’ın bir kadın çantasına doğru elini uzattığı görülüyor. Özkan'ın adlığı paranın ise 700 dolar olduğu iddia edildi.

İddialara ilişkin TELE1’den Esma Yapıcı’ya konuşan Metin Özkan, “Saçma sapan montaj, iftira bir haber. Metin Özkan’ı böyle mi susturacaklar? Avukatlarımız gerekli işlemlere başladılar. Montaj bir görüntü üzerinden ne olabilir ya? Kolay mı o kadar insan harcamak? Avukatlarım konuyla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.