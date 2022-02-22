Metin Özkan hırsızlık iddialarıyla gündemde: Yıllar önce de aynı olay

Gazeteci Metin Özkan’ın bir kadının çantasından aldığı iddia edilen görüntüler Yeniçağ internet sitesi tarafından yayınlandı.

Yapılan haberde Metin Özkan'ın Aralık 2021’de İstanbul Kemerburgaz Göktürk’teki Mastercheff adlı restoranında Ufuk Enginler isimli kadının çantasından 700 dolar para aldığı iddia edildi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Metin Özkan'a görüntülere "Montaj" dedi.

Benzer bir iddianın Metin Özkan için yıllar önce de benzer bir iddia ortaya atıldığı anlaşıldı.

Habervaktim sitesinde yer alan iddiaya göre; 2010 yılında Metin Özkan'ın bir mücevherciden yüzük çaldığı ve hakkında işlem yapıldığı ileri sürülmüş.

Yine aynı şekilde ortaya çıkan kamera kayıtlarında dönemin Tercüman gazetesi Ankara Temsilcisi Metin Özkan Pandora Alışveriş Merkezi'nde bulunan bir ziynet eşyası satan açık mağazanın önüne geliyor.

Metin Özkan bir süre yüzüklere bakıyor ve birine el uzatıyor. Kamera kayıtlarında net olarak yüzüğü alıp almadığı gözükmüyor. Habere göre Metin Özkan bir süre sonra elini cebine sokuyor ve mağazanın önünden uzaklaşıyor. Tezgahtar kız yüzüklerden birinin eksik olduğunu görünce bir süre donup kalıyor ve bir şey yapamıyor.

Mağazadakilerin şikayetçi olması üzerine hırsızlık suçlamasıyla özel güvenlik görevlilerince gözaltına alınan o dönemin Tercüman Gazetesi Ankara Temsilcisi Metin Özkan Yıldızevler Polis Merkezi'ne getiriliyor ve olay polis tutanaklarına "Açıktan Hırsızlık" olarak kayıtlara geçiyor.

Metin Özkan ise yıllar önce dile getirilen bu olaydan sonra açıklamasını şu şekilde yapıyor:

“15 liralık yüzüğü niye çalayım. Böyle saçmalık olur mu? Alışveriş merkezine gittim ve bir kuyumcu tezgahında yüzüklere baktım. Sonrada hiçbir şey almadan çıktım. Ben insanlara yardım eden biriyim, kendimden çok eminim, bunlar çok çirkin ve üzücü.”

İşte o haber: