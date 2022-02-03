Metin Lokumcu'nun saldırı sonrası son görüntüleri paylaşıldı

Artvin Hopa'da polisin attığı biber gazı nedeniyle 31 Mayıs 2011'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun polis saldırısı sonrası son görüntüleri Metin Lokumcu Davası adlı Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Metin Lokumcu'nun tespit edebildiğimiz son anları...Kimyasal gazdan dolayı nefessiz kalmış,gözleri şişmiş,konuşmakta zorlanıyor. "İyi değilim" diyor Metin hocamız...Bizler de iyi değiliz! Metin Lokumcu için adalet gelene kadar iyi olmayacağız" denildi.