Metin Lokumcu'nun oğlu: Erdoğan'ın da sorumluluğu olduğunu biliyoruz

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6-7 Ocak'ta yapılacak Metin Lokumcu Davası öncesinde, Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu, "Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık. Çünkü, biz o zamanki Başbakanın da orada sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. O zamanki valinin de kaymakamın da sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. Biz onları yargılayamadık" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine 31 Mayıs 2011 tarihinde yaptığı ziyaret sırasında yaşanan olaylarda polis biber gazı kullanmış, öğretmen Metin Lokumcu da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. 20-21 Aralık 2021 tarihinde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan Metin Lokumcu Davası'na, 6-7 Ocak'ta devam edilecek.

'Ağır cezanın en hafif cezasıyla yargılanıyorlar'

Anka'ya konuşan Ulaş Lokumcu, asliye ceza mahkemesinden ağır ceza mahkemesine geçen davanın iddianamesinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. Lokumcu konuya dair, “Hâlâ taksirle yaralamadan dolayı ağır cezada. Aslında bu konular çok terimsel olduğu için yanlış bir şeyler de söylemek istemiyorum. Ağır cezanın en hafif cezasıyla yargılanıyorlar şu anda. Burada bizim için önemli olan şuydu, biz 10 yıl sonra bu davayı açtırdık. Bunun mücadelesini veriyoruz. Burada aldıracağımız herhangi bir ceza, bizim için bir başarı. Ben babamın geri gelmeyeceğini zaten biliyorum. Benim babam öldü, en azından bizim bu tarihe karşı bir sorumluluğumuz. Biz de son dakikaya kadar bunun mücadelesini veriyoruz” ifadelerini kullandı.

'Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık'

Lokumcu, davanın yaklaşık 11 yıl sonra açılması üzerine, “Dürüst olmak gerekirse biz, gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık. Çünkü, biz o zamanki Başbakanın da orada sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. O zamanki valinin de kaymakamın da sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. Biz onları yargılayamadık” dedi.