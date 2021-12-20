İlk kez ağır cezada görülen Metin Lokumcu davası 6 Ocak'a ertelendi

Metin Lokumcu davasının ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması bugün görüldü.

31 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması bugün başladı.

Davada dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü ve Hopa İlçe Emniyet Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 13 polis yargılanıyor.

Türkiye Barolar Birliği ile birçok baro ve hukuk derneklerinin davaya katılım talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Davanın sanığı, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, avukat Yakup Okumuşoğlu’nun, “O gün tam olarak gaz ne kadar kullanıldı?” sorusu üzerine “Yeteri kadar kullanılmıştır” yanıtını verdi. Duruşma 6 Ocak 2022 tarihine ertelendi.

Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin dava, uzun uğraşların ardından ağır ceza mahkemesine taşınmıştı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayan davada, dönemin il ve ilçe emniyet müdürlerinin de bulunduğu 13 polis; Lokumcu ailesi ve avukatların "kasten öldürme" suçlaması istemi yerine "taksirle ölüme neden olmak" suçundan yargılanıyor.

Baroların katılım talebi reddedildi

Duruşmaya katılan Ankara, Artvin, İzmir, Trabzon, İstanbul, Zonguldak, Bursa Baroları ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) temsilcileri ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği temsilcileri davaya katılım talebinde bulundu. Sanık avukatlarıysa TBB, barolar ve hukukçu örgütlerinin katılım taleplerinin reddini istedi. Mahkeme heyeti, baro ve derneklerin katılım talebini reddetti.

Sanıkların ifadeleri Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınmaya başlandı. SEGBİS yöntemiyle alınan ifadelerde, sistemden kaynaklı sıkıntılar yaşandığı için müşteki avukatları, sanıkların ifadelerinin bizzat duruşmada dinlenilmesini istedi. Müşteki avukatlarının talebine rağmen, ifadelerin SEGBİS yöntemiyle alınmasına devam edildi.

Dönemin Emniyet Müdürü: Ben orada değildim

Davada yargılanan sanıklardan, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan, ifadesinde şunları dedi:

“Aldığımız tedbirler doğrultusunda sayın Başbakan gelmeden alanı kontrol ettik. Başbakanı karşılamak için beklerken, Hopa merkezinde miting harici toplananlar varken. Vali, Kaymakam beyi gönderdi. Toplanan grubun, miting alanını provoke ettiği bilgisi geldi. Ben ilçe merkezine intikal ettiğimde, hastaneye bir şahsın kaldırıldığı, hayatını kaybettiği… Ben o an orada olmadığım için talimat vermiş değilim. Gaz kullanımına ilişkin emir vermem söz konusu olamaz o sırada Sarp Sınır Kapısı’ndaydım Çevik Kuvvet’in planlamasını ilçe emniyet müdürü yapmıştır. Alanda bulunan Emniyet Müdür Yardımcısı Tayfun Vardarlı sorumluydu talimatlardan.”

Sanık Armağan, müşteki avukatlarından Yakup Okumuşoğlu’nun, “O gün tam olarak gaz ne kadar kullanıldı?” sorusu üzerine “Yeteri kadar kullanılmıştır” cevabını verdi.

Armağan’ın ifadesinin ardından duruşmaya bir saat ara verildi.

Mahkeme sanıkların bizzat duruşmada hazır bulunmasına karar verdi

Duruşmaya verilen aranın ardından; mahkeme heyeti, sanıkların SEGBİS yöntemiyle dinlenilmemesi nedeniyle bizzat duruşmada hazır bulunmalarına karar vererek duruşmayı 6 Ocak 2022 gününe erteledi.