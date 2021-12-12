Yeni görüntüler ortaya çıktı: 'O gün sadece Metin Lokumcu değil birçok kişi ölebilirdi'

3 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun öldürüldüğü günden yeni görüntüler yayınlandı.

Görüntülerde, bir kişinin hedef alınarak gaz fişeği ile ayağından vurulduğu, başından vurulan bir kadının da ambulansa taşındığı görülüyor.

Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, sosyal medya hesabından görüntüleri "10 yıldır anlatmaya çalıştığımız olay bu. O gün Hopa'da babam gençlere, Hopalılara bir şey olmasın diye kendini siper etti" notuyla paylaştı.

10 yıldır anlatmaya calıştığımız olay bu. O gün hopa'da babam gençlere,hopalılara bir şey olmasın diye kendini siper etti. https://t.co/ve0DbBTMgN — Ulaş Lokumcu (@LokumcuUlas) December 10, 2021

Lokumcu'nun ölümüne ilişkin Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın tarihi 20 Aralık 2021 olarak belirlenmişti.