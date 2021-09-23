Metin Lokumcu davasında duruşma tarihi belli oldu

3 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın ağır ceza mahkemesinde görülecek ilk duruşmasının tarihi belli oldu.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın tarihi 20 Aralık 2021 olarak belirlendi.
Metin Lokumcu Davası adlı sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmanın tarihi belli oldu. 20 Aralık 2021, saat:10.00 Trabzon’dayız! #MetinLokumcuİçinAdalet demekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.
Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek ilk duruşmanın tarihi belli oldu.— Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) September 23, 2021
20 Aralık 2021, saat:10.00 Trabzon’dayız! #MetinLokumcuİçinAdalet demekten vazgeçmeyeceğiz