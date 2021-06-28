Metin Lokumcu davasında ikinci duruşma görüldü: Mahkeme görevsizlik kararı verdi

3 Mayıs 2011'de Artvin Hopa'da, dönemin başbakanı Erdoğan'ı protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu polislerin yargılandığı dava 10 yıl sonra görülüyor.

Davanın ikinci duruşması Trabzon Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü, mahkeme görevsizlik kararı verdi.

'Dosyanın ağır cezaya gönderilmeli'

Ailenin avukatlarından Meriç Eyüboğlu, "Sanıkların huzura getirilmemesinin ya da bizim sanıklara soru sorma hakkımızın önünde bir engel yok. Sadece soru sormak hakkımız savcılık tarafından ihlal edilmiyor. Sizin tarafınızdan da bu hak ihlal ediliyor. Siz de sanıkları hiç görmediniz sanıklara soru sormadınız. Bir kanaati ancak bu şekilde oluşturabilirsiniz. Sizin de doğrudan temas etmeniz gerekiyor. Neden böyle söylüyorum sanıkların dosyada sadece beyanları var. Aşama itibariyle delil değerlendirme aşamasına geldik. Bizim sanıklara soru sormamız lazım" diye konuştu.

"Siz bırakın usulü, şeklen bile bizim soru sorma hakkımızı elimizden alıyorsunuz ve delillerin güvenilir olma ilkesini de yok sayıyorsunuz" diyen Eyüboğlu, adil yargılanma ilkesinin de ihlal edildiğini dile getirdi. Orantısız gaz kullanıldığını söyleyen Eyüboğlu, "Hakkaniyetli olan bu dosyadan el çekmeniz ve dosyanın ağır cezaya gönderilmesidir" dedi.

Duruşmada tanık beyanları alındı.

Tanıklardan Kamil Ustabaş: 31 Mayıs 2011 günü dönemin Başbakanı’nın mitingi vardı. Bölgede HES’lerin yapılmaması için bir basın açıklaması vardı. Hopa Dereleri Koruma Platformu bunun için bir çağrı yapmıştı. — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) June 28, 2021

'Tartışılacak tek şey olası kasttır'

Ailenin avukatlarından avukat Mert Ekinci, "İzlediğimiz videoda polisin 'gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur' dediği bir noktada artık dikkat ve özen yükümlülüğünden bahsedilemez. Burada tartışılacak tek şey olası kasttır, bunu da tartışacağımız yer ağır ceza mahkemesidir" dedi.

BirGün'de yer alan habere göre Ekinci şöyle konuştu:

"Tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere olay tarihinde Hopa'da polisin müdahalesini meşru gösterecek hiçbir durum yoktur. Polisin olaydaki tavrı sesini duyurmak için sokağa çıkan tüm muhaliflere verilen bir gözdağıdır.

Tanık anlatımları da olayda sanıkların olası kast ile hareket ettiğini çok ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Öncelikli olarak dosyada görevsizlik kararı verilmesini talep ediyoruz. Dosyada olay yerinde yargılama yapan mahkeme tarağından keşif yapılması önemlidir. Hopa’da müdahale edilen olaylar barışçıldır. Polis bu barışçıl gösteriye karşı ölümcül müdahalede bulunmuştur. Olay günü Hopa'da olağanüstü hal ilan edilmiştir. Polisin tavrına ilişkin bir video izletmek istiyoruz. Görüntü bizzat polis kamerasından çekilmiş ve polisin eyleme orantısız müdahalesini açıkça göz önüne koyuyor.

İzlediğimiz videoda polisin 'gebert lan gebert, vur şuna adam gibi vur' dediği bir noktada artık dikkat ve özen yükümlülüğünden bahsedilemez. Burada tartışılacak tek şey olası kasttır, bunu da tartışacağımız yer ağır ceza mahkemesidir."

Mahkeme heyeti, mahkemenin görevsizliği ile TCK 87/4 hükmü uyarınca dosyanın görevli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti.