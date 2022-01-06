Metin Lokumcu davası görülüyor: Emniyet Müdürü emri vereni açıkladı

Hopa'da polisin attığı biber gazı nedeniyle 31 Mayıs 2011'de kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun davası bugün Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Bazı avukatlar ve izleyiciler yer kalmadığından salonun kapısından duruşmayı takip ederken, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan "siyatik" rahatsızlığı dolayısıyla rapor aldığı için salona gelmedi. 9 sanık polisse duruşmada hazır bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmaya katılma talebinde bulunmak için söz alarak, "Biz bu davayı çok önemsiyoruz. Çok uzun mücadeleler sonrasında başlamış bir yargı sürecinden bahsediyoruz. Yaşanan olay bir kişinin kasten ya da taksirle öldürülmesi değil. Yaşanan olay herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunan birisinin davasıdır" dedi.

Türkiye Barolar Birliği ve baroların, derneklerin davaya katılım talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan duruşmaya katılma talebinde bulunmak için söz aldı: Biz bu davayı çok önemsiyoruz. Çok uzun mücadeleler sonrasında başlamış bir yargı sürecinden bahsediyoruz. — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) January 6, 2022

'Emri Hopa Kaymakamı verdi'

Mahkemede savunma veren dönemin Hopa İlçe Emniyet Müdürü sanık Fatih Ünlü, "Başbakanın miting alanı ile basın açıklaması olan farklı alanlardır. Olayın meydana geldiği Cumhuriyet meydanında bir grubun toplandığını öğrendik. Orda toplananları ikna ve ikaz etme talimatını Kaymakamdan aldım" dedi.

"Benim oradaki sorumluluğum grubu ikna ve ikazdı. Başka bir sorumluluğum yoktu. Böyle bir emir verme yetkim de yoktu" iddiasında bulunan Ünlü, mahkeme başkanının "Kimdir gerçek sorumlulular peki? Müdahale emrini kim verdi?" sorusuna "Dönemin Hopa Kaymakamı vermiştir" yanıtını verdi.

Ardından Sanık Tayfun Vardarlı da sorgusu sırasında Avukat Meriç Eyüboğlu'nun "O gün 7 ayrı ilden görevlendirme olmuş. İller arasında böyle bir görevlendirme olursa, oranın yetkilisi kimdir?" sorusunu "Gelen kuvvetler arasındaki eş günümü ilçe kaymakamı sağlar" diye yanıtladı.

Polislerin gaz attığı görüntüler izletildi

Avukat Eyüboğlu, Lokumcu’nun gaza maruz kaldığı anlardan birini, üç farklı açıdan çekilmiş görüntülerle sanık polislere ve mahkeme heyetine izletti.

Av.Meriç Eyüboğlu, Metin Lokumcu’nun gaza maruz kaldığı anlardan birini, üç farklı açıdan çekilmiş görüntülerle sanık polislere ve mahkeme heyetine izletiyor pic.twitter.com/mpE64K864o — Metin Lokumcu Davası (@MetinLokumcuDv) January 6, 2022

'Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık'

Bu duruşmada Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Metin Lokumcu'nun ölümünden sorumlu olan 13 polisin SEGBİS ile ifade vermelerinden vazgeçerek, bizzat duruşmada hazır bulunmalarına karar vermişti.

Lokumcu’nun oğlu Ulaş Lokumcu dün yaptığı açıklamada "Gerçekten yargılanması gerekenleri yargılayamadık. Çünkü, biz o zamanki Başbakanın da orada sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. O zamanki valinin de kaymakamın da sorumluluk sahibi olduğunu biliyoruz. Biz onları yargılayamadık" demişti.

Lokumcu Davası'nın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması 20 Aralık 2021'de görülmüştü.