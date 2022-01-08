Metin Göktepe mezarı başında anıldı

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe katledilişinin yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Haber Merkezi

Haber takibi sırasında polislerce gözaltına alınan ve dövülerek katledilen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığı'ndaki mezarı başında ailesi, çalışma arkadaşları, meslektaşları ve yoldaşlarının katılımıyla anıldı.

Anmada bir konuşma yapan Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, "Halkın haber alma hakkı çok önemlidir. İşçi sınıfının, emekçilerin, yoksulların öncelikle kendi işçi basınına sahip çıkması gerekir. Metin'i yaşatmak, ideallerini yaşatmak, onun gazetesine, muhabirlerine sahip çıkmaktır" dedi.

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