Metin Çulhaoğlu törenle uğurlandı

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Metin Çulhaoğlu bugün düzenlenen törenle uğurlanıyor.



Ankara İnşaat Mühendisleri Odası’nda Çulhaoğlu için düzenlenen törene çok sayıda siyasi parti ve hareketin temsilcisi katıldı.

Çeşitli konuşmaların yapıldığı törenin ardından Çulhaoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Karşıya Mezarlığı'na götürülecek.

Gelenek Dergisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi'nin kurucularından olan, son olarak Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik görevinde bulunan Metin Çulhaoğlu "Tarih Türkiye Sosyalizm" ve "Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu"nun da aralarında olduğu çok sayıda kitaba ve makaleye imza atmıştı.