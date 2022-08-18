Dayanışma Meclisi: Metin Çulhaoğlu’nun ardından...

Dayanışma Meclisi, Metin Çulhaoğlu’nun yaşamını yitirmesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Dayanışma Meclisi olarak Türkiye’de sosyalizm düşüncesine çok önemli katkılar veren ve pek çok üyemizin son yarım yüzyıllık dönemde çeşitli tarihsel kesitlerde çok yakın ilişkiler kurduğu Metin Çulhaoğlu’nun kaybını derin üzüntüyle karşıladık.

Metin Çulhaoğlu, ömrünün üçte ikisini aşan bir bölümünü Türkiye’de sosyalizm mücadelesine adamış, aldığı siyasi sorumluluklarla ve yazdıklarıyla bu mücadeleye yön vermeye çalışan etkili bir sima olmuştur. Ömrünün son günlerine kadar sürdürdüğü bu aydınlanma/aydınlatma çabası onu Türkiye sosyalist hareketinin seçkin bir üyesi haline getirmiştir.

Metin Çulhaoğlu dostumuzu sonsuzluğa uğurlarken, eserlerinin, onun adını yaşatmaya devam edeceğini ve anısının pek çok üyemizin belleğinde her daim taze kalacağını belirtmek isteriz."