Gelenek Dergisi, Sosyalist Türkiye Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi'nin kurucularından olan, son olarak Türkiye İşçi Partisi'nde yöneticilik görevinde bulunan Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi.

Çulhaoğlu "Tarih Türkiye Sosyalizm" ve "Binyıl Eşiğinde Marksizm ve Türkiye Solu"nun da aralarında olduğu çok sayıda kitaba ve makaleye imza atmıştı.

74 yaşındaki Çulhaoğlu'nun geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

TKP'den yapılan açıklamada da, "Gelenek Dergisi, STP ve SİP kurucularından, Türkiye İşçi Partisi yöneticilerinden Metin Çulhaoğlu yaşamını yitirdi. Tüm dostlarının başı sağ olsun" denildi.