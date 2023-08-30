Meteoroloji'den 'sağanak' ve 'yüksek sıcaklık' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Adana, Osmaniye ve İskenderun Körfezi ile Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin 3-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.