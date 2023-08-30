Yurtiçi Kargo’da resmi tatilde mesai

Zor şartlar altında çalışan kargo emekçilerine tatil hakkı tanınmıyor.

Yurtiçi Kargo, resmi tatil olan 30 Ağustos tarihinde işçileri mesaiye çağırdı. Normal koşullarda resmi tatillerde mesai yapılması halinde her bir saat için 2 katı ücret ödenme zorunluluğuna karşın Yurtiçi Kargo yönetimi tek mesai ücretiyle resmi tatilde işçileri çalışmaya zorluyor.

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan bir Yurtiçi kargo emekçisinin tepkisi şöyle oldu:

“Şirketin bizi resmi tatillerde çalıştırabilmesi için onayımızı alması ve çift mesai vermesi gerekirken, 30 Ağustos tatili için bize hiç sormadan tek mesai ücreti yatırıp zorla çalıştırıyorlar. Yasadışı, zorla çalıştırılmayı değil; haklarımızı istiyoruz.”

Bir başka işçi ise “Tabi biz onların gözünde neyiz ki! 3 kuruş ücretimiz var, onu ödeyip çalışacaksın diyorlar” diyerek duruma tepki gösterdi.

Resmi tatil gününde çalışmak zorunda kalmalarının rahatsızlığını duyan işçiler, bu uygulamanın tek bir şubede değil, şirketin tüm şubelerinde aynı şekilde olduğunu ilettiler.