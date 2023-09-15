Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.