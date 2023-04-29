Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu için hava durumu raporunu yayınladı. Ege ve Marmara'da hafta sonu havanın parçalı bulutlu, sıcaklığın 20 derece civardında olması bekleniyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli, İç Anadolu'da ise hafif sağnak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, yağışlı alanlarda şiddetli rüzgar da görülebileceğini bildirdi. Sıcaklıklar Ankara'da 12, İstanbul'da 15, İzmir'de ise 20 derece civarında olacak. Hafta başıyla beraber sıcaklıkların artması bekleniyor.

Meteoroloji, özellikle bugün için Doğu Anadolu'da sağanak yağış uyarısında da bulundu. Yapılan açıklamada yağış beklenen bölgeler hakkında şöyle denildi:

"Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."