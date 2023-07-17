Meteoroloji'den Marmara Bölgesi için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.

Hava sıcaklıklarının, bölgede mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerine çıkacağı aktarılan açıklamada, sıcaklıkların İstanbul'da 32-35, Edirne'de 38-41, Kırklareli'nde 36-40, Tekirdağ'da 33-36, Kocaeli'nde 37-39, Sakarya'da 35-37, Yalova'da 31-33 derece olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. (AA)