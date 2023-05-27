Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Balıkesir, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Alanya, Hatay ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur ve Isparta'nın doğusu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile gece saatlerinde Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Sabah saatlerinde İç Ege ile Samsun çevrelerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus olayı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.