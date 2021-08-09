Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: 32 ilde etkili olacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Buna göre; Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerindeki bazı iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan, "MeteoUyarı" sisteminde; 4 il için sarı, 2 il için turuncu kodlu uyarı verildi.

Hangi bölgelerde sağanak etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Pazartesi günü için sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Iğdır, Ağrı, Kars, Ardahan, Erzurum, Artvin, Rize, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Karaman, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce.