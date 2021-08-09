Boyun Eğme'den Erdoğan'a yanıt: Söndüremiyorsun, bari söndüreni engelleme!

Orman yangınları günlerdir devam ediyor. Muğla Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer, Yatağan, Aydın Çine, Isparta Sütçüler, Antalya Manavgat… Bunlar gazetemiz yayına hazırlanırken devam eden yangınlardan sadece birkaçıydı. AKP’li yetkililer ise “kontrol altına alınan yangın istatistiği” yayınlamakla meşgul.

Yangınla mücadelede ne sağlıklı bir koordinasyon ne de aklı başında bir devlet organizasyonu var.

Yangında seferber olan gönüllüler ise devletin yalnız bıraktığı halkın örgütlü davrandığında neler başarabileceğini de gösteriyor. İşte Erdoğan kendi ayıbını örtmenin yanında bir de örgütlü davranan halkın tüm ülkeye örnek olmasından rahatsızlık duyuyor.

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