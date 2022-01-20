Meteoroloji’den İzmir’e sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Selçuk, Seferihisar, Menderes ve Torbalı ilçeleri için sel ve su baskını uyarısı yaparak, doğabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan uyarıda, İzmir genelinde beklenen yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı ve cumartesi günü saat 16:00'ya kadar süreceği ifade edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"İzmir il genelinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 21.02.2022 Cuma sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir'in güneyinde (Selçuk, Torbalı, Seferihisar, Menderes) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." (ANKA)