Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'e sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon, Rize ve Artvin'e yer yer çok kuvvetli olmak üzere sağanak yağış uyarısı yaptı. Açıklamada sel, su baskını ve dolu yağışları görülebileceği belirtildi.

Uyarıda, "Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Karadeniz’in batısında etkili olan sel nedeniyle şimdiye kadar 81 kişi yaşamını yitirmişti.