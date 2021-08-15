Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı.

Açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklene gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.

MGM'ye gör kuvvetli yağışların Pazartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak Trabzon ve Rize çevresinde salı öğle saatlerine kadar yer yer yağışların devam edebileceği belirtildi.

MGM sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına ve heyelan gibi olaylara karşı tedbirli olunması tavsiyesinde bulundu.