Meteoroloji'den Doğu Anadolu için fırtına uyarısı

Türkiye'de bazı bölgelerde kış etkisini kaybettirmedi. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için fırtına alarmı verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın bölgenin kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde ise yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. (AA)