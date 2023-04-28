Meteoroloji'den deprem bölgesindeki üç il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yarın da kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de bugün etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güney ilçelerinde yarın (Cumartesi) da kuvvetli olması bekleniyor. Pazar (30.04.2023) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."