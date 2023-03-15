Deprem bölgesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi

Bölgede etkili olan sel nedeniyle Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetti. 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi

Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cesedine ulaşıldı. DHA'nın haberine göre, ölenlerin Suriye uyruklu oldukları bilgisi paylaşıldı.

Urfa'da 4 kişi yaşamını yitirmişti. Adıyaman'da ise depremden sağ kurtulan bir yurttaş konteynerde sele kapılıp hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa'da suyla dolan alt geçitten çıkarılan araçta 2 kişinin cenazesine ulaşılmasıyla ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. 

Adıyaman'da da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Böylece deprem bölgesinde sel nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

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