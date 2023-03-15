Deprem bölgesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e yükseldi

Şanlıurfa'daki su baskınları nedeniyle Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede 5 kişinin cesedine ulaşıldı. DHA'nın haberine göre, ölenlerin Suriye uyruklu oldukları bilgisi paylaşıldı.
Urfa'da 4 kişi yaşamını yitirmişti. Adıyaman'da ise depremden sağ kurtulan bir yurttaş konteynerde sele kapılıp hayatını kaybetmişti.
Şanlıurfa'da suyla dolan alt geçitten çıkarılan araçta 2 kişinin cenazesine ulaşılmasıyla ilde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.
Adıyaman'da da sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Böylece deprem bölgesinde sel nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.