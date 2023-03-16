Meteoroloji'den deprem bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor. Sabah saatlerinde Konya çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır çevresi Adıyaman ve Şanlıurfa’nın doğusu, Mardin’in batısı ve Hakkari çevrelerinde mahalli olarak güçlü ve oldukça kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda mahalli olarak oldukça güçlü ve şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, mahalli dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı "dikkatli ve önlemli olunmalı" uyarısı da yaptı.

Deprem bölgesinde etkili olan sel nedeniyle dün Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetmişti. 5 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.