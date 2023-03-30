Meteoroloji'den deprem bölgesi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki 7 il için kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 31.03.2023 Cuma günü Hatay, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ'ın güneyi ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (30-50 km/saat, hamlesi 60-70 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”